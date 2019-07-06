العميد المحجوب: أي تدخل تركي سيقابل بانتفاضة شعبية عارمة في عموم ليبيا

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن أي تدخل خارجي يقابل بانتفاضة شعبية عارمة في عموم ليبيا ضد أي قوات أجنبية.

المحجوب لفت في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن أي تدخل تركي مرفوض من قبل الشعب الليبي وأن القوات المسلحة عازمة على تحرير طرابلس، معتبراً أن أي محاولات تنسيق من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع أي جهة لن يحول دون تنفيذ المهمة الوطنية التي خرج من أجلها الجيش وهي تحرير العاصمة.

وأوضح أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى العاصمة جاءت في إطار عمليات الدعم لمحاور المعركة خاصة أن الوحدات التي انضمت لديها خبرة كبيرة في القتال ضد المجموعات الإرهابية في الشوارع كما حدث في درنة وبنغازي من قبل.

وأكد على أنه بإمكان الوحدات التي انضمت تحقيق الأهداف بدقة أكبر من قوات الجيش التي تجيد القتال في الجبهات المفتوحة.

ختاماً شدد المحجوب على أن الفترة الماضية شهدت انضمام الكثير من المرتزقة إلى القوات التي تقاتل في صفوف الوفاق ومن جنسيات متعددة ولا يستغرب أن تكون عناصر داعشية موجودة في صفوفهم وفقاً لقوله.

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