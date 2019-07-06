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العميد المحجوب: أي تدخل تركي سيقابل بانتفاضة شعبية عارمة في عموم ليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن أي تدخل خارجي يقابل بانتفاضة شعبية عارمة في عموم ليبيا ضد أي قوات أجنبية.

المحجوب لفت في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد إلى أن أي تدخل تركي مرفوض من قبل الشعب الليبي وأن القوات المسلحة عازمة على تحرير طرابلس، معتبراً أن أي محاولات تنسيق من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع أي جهة لن يحول دون تنفيذ المهمة الوطنية التي خرج من أجلها الجيش  وهي تحرير العاصمة.

وأوضح أن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى العاصمة جاءت في إطار عمليات الدعم لمحاور المعركة خاصة أن الوحدات التي انضمت لديها خبرة كبيرة في القتال ضد المجموعات الإرهابية في الشوارع كما حدث في درنة وبنغازي من قبل.

وأكد على أنه بإمكان الوحدات التي انضمت تحقيق الأهداف بدقة أكبر من قوات الجيش التي تجيد القتال في الجبهات المفتوحة.

ختاماً شدد المحجوب على أن الفترة الماضية شهدت انضمام الكثير من المرتزقة إلى القوات التي تقاتل في صفوف الوفاق ومن جنسيات متعددة ولا يستغرب أن تكون عناصر داعشية موجودة في صفوفهم وفقاً لقوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لا يستطيع اردوغان مهما وصل لاى درجة من الجنان ان يدخل اى قوات برية لانه يعرف انها ستعود كلها جثث هامدة ولن يتحمل صفعة طرابلس بعد صفعة اسطنبول ويعرف ان اى غلطة سيكون مصيره خلف القضبان فلن يكون اقوى من البشير بعد 30 سنة فى السلطة فاردوغان يعرف جيدا انه يستدرج للمصيدة التى تتنتظرها مصر للقصاص منه على افعاله الاجرامية وهو فى وضع اعتداء على الامن القومى المصرى بدعم الارهاب وسيواجه بحزم من قوات برية بغطاء جوى من قاعدة محمد نجيب ساعات قليلة وتكون هناك باسلحتها الثقيلة بينما يتطلب نقل قوان تركيا بحرا او جوا وقت طويل ومصاريف باهظة وعرضة للقصف قبل ان تصل الى اى موقع اما طائراته الغير مسيرة فاصبحت فى متناول الجيش الوطنى للتخلص منها وعى بطيئة جدا بسرعة السيارة ومداها قصير وتصلح لاعمال الشرطة ولاتصلح لقتال جيوش مقاتلة

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