النقد الدولي: ليبيا تحتاج إلى متوسط سعر 71.3 دولار لبرميل النفط

أعلن صندوق النقد الدولي، أن ليبيا بحاجة إلى متوسط سعر 71.3 دولار لبرميل النفط لتفادي عجز الموازنة العام الجاري.

يأتي ذلك بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، على تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى، حتى مارس المقبل استثنيت منه.

وتقترب أسعار النفط من 70 دولارًا بموجب اتفاق بين «أوبك» ومنافسيها، خلال الفترة الماضية إلا أن العجز لا يزال المسيطر الرئيسي على موازنة ليبيا.

من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال قمة أوبك بفيينا إن ليبيا فقدت 25 مليون برميل من النفط هذه السنة فقط من حصتها بسبب الإغلاقات.

وأضاف ان التطورات الحاصلة في شرق ليبيا، بعد التهديدات بقفل الإنتاج، تجعل إنتاج أكثر من 700 ألف برميل من النفط في خطر في حالة عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن، مشيرا وأشار إلى أن ليبيا تواجه مصاعب في الحفاظ على إنتاجها الحالي البالغ حوالي 1.3 مليون برميل يوميا.

وطالب صنع الله، بأن تظلّ ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلّق بتخفيض إنتاج النفط عالميًا، وأن يكون لها الحقّ في تعويض فاقد حصتها السوقية الناجمة عن الصراعات.

وشدد صنع الله، على أن المؤسسة الوطنية للنفط تراقب عن كثب التطورات الحاصلة في شرق ليبيا، بعد التهديدات بقفل الإنتاج، «سيكون إنتاج أكثر من 700 ألف برميل من النفط في خطر في حالة عدم التزام المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الأمن».

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه مصاعب للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية بقرابة 1.3 مليون برميل يوميًا بسبب الوضع الهش، مؤكدًا أن سلامة الموظفين تظلّ على رأس أولوياتنا، وقد يقتضي الأمر سحب كافة العاملين من المواقع التي يتم استغلالها عسكريًا لأن «عسكرة المنشآت تعيق الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

وأضاف أن الكيانات الموازية تسعى لتوقيع عقود وتصدير النفط بخصومات كبيرة أقل من أسعار البيع الرسمية، بالتزامن مع حملات تضليل إعلامي وحملات علاقات عامة للتأثير على الأمم المتحدة، موضحًا أن المؤسسة على تواصل مع المجتمع الدولي لضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

