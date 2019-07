المتوسط

أنقذت سفينة ألمانية تابعة لمنظمة سي-آي، يوم أمس الجمعة، 65 مهاجرا كانوا على متن زورق قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة أنه تم انتشال المهاجرين على بعد 34 ميلاً من ليبيا، ولم يكن على متنها مياه كافية ولا نظام للملاحة

وأشارت المنظمة إلى أن المهاجرين يتلقون الرعاية على متن السفينة.

