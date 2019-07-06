ناقش وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق “محمد عيسى”، مع القائم بالأعمال في السفارة المجرية لدى ليبيا “غابور باب”، تعزيز التعاون في المجالات الطبية بين ليبيا والمجر.

واتفق الطرفان على إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين الصحيين في ليبيا داخل دولة المجر، بناء على مقترحات تقدمها وزارة الصحة شرط أن يستكمل الاتفاق في صورته النهائية في زيارات لاحقة يتم الإعداد لها.

كما بحث الطرفان آلية علاج الجرحى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المجرية للمرضى والجرحى، فضلًا عن تنظيم زيارات لأطباء متخصصين من دولة المجر للمستشفيات والمصحات الليبية.

The post صحة الوفاق تبحث تعزيز التعاون مع المجر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية