رئيس مجلس النواب يضع 5 شروط لقبول مبادرة السراج

وضع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 5 شروط لقبول مبادرة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، التي أطلقها قبل 20 يوما.

وأوضح صالح “يجب أن يصدر قرار رسمي بوقف تخصيص المبالغ المالية لمجموعة المليشيات في طرابلس وإخضاع المصرف المركزي لممثلين يختارهم مجلس النواب، ويصدر بيانا يتبرأ فيه من تحالفاته الراهنة مع الميليشيات الإرهابية في طرابلس”.

وأضاف: “لا بد من الاعتراف بدور الجيش الليبي وقيادته في محاربة الإرهاب والتطرف وسحب تحركاته الرسمية تجاه إدانة عمليات الجيش في كافة المحافل الدولية والإفراج فورا عن المعتقلين داخل معتقلات الميليشيات”.

وتابع قائلاً: “فائز السراج وداعموه بالداخل والخارج هم السبب الرئيس في إفشال وتقويض كافة جهود التسوية السياسية بتحالفاتهم الواضحة والصريحة مع جماعات وميليشيات إرهابية”.

