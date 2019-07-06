بحث تسهيل التأشيرة المجرية للمرضى الليبيين

بحث وكيل عام وزارة الصحة في حكومة الوفاق محمد عيسى، مع القائم بالأعمال في السفارة المجرية لدى ليبيا غابور باب، تعزيز التعاون في المجالات الطبية بين ليبيا والمجر.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، اليوم السبت، إن الجانبين بحثا آلية علاج الجرحى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المجرية للمرضى والجرحى، وتنظيم زيارات لأطباء متخصصين من دولة المجر للمستشفيات والمصحات الليبية.

وأضافت الوزارة أن الطرفين اتفقا على إبرام اتفاقية تعاون تتضمن تنفيذ برامج تدريبية في المجر للعاملين بالمجال الصحي الليبي، بناء على مقترحات تقدمها وزارة الصحة بعد استكمال الاتفاق في صورته النهائية في زيارات لاحقة يتم الإعداد لها.

كما بحث الطرفان جملة من الملفات المهمة من بينها آلية علاج الجرحى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المجرية للمرضى والجرحى، فضلًا عن تنظيم زيارات لأطباء متخصصين من دولة المجر للمستشفيات والمصحات الليبية.

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