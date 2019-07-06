بدء أعمال ترميم منارة بنغازي التاريخية

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم السبت، بدء أعمال ترميم منارة المدينة، وقالت إن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة.

وأضافت البلدية بصفحتها في “فيسبوك”، أن إعادة ترميم المنارة سيكون وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في ترميم المباني التاريخية.

وأشارت البلدية إلى أن المشروع يأتي تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ويُعد ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وكانت البلدية أكدت الشهر الماضي أنها ستحافظ على ذاكرة المدينة التاريخية التي ترجع إلى قبل التاريخ الميلادي، وقالت إنها ستعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على معالم المدينة التاريخية.

وبيّنت بذلك الوقت أنها تعتزم ترميم منارة بنغازي التي تُعد رمزا للمدينة، والكاتدرائية الشهيرة وقبتيها والملاحق في أطرافها.

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