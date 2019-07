مستشفى الهواري العام تُكرّم الدكتور عبد العزيز الشاعري

كرّمت إدارة مستشفى الهواري العام بنغازي اليوم السبت، الاستشاري بأمراض الباطنية الصدرية الدكتور عبد العزيز الشاعري، لتقاعده بعد عمل استمر 39 عامًا تكللت بالعمل والعطاء وبجهد لم يعرف الكلل ولا ملل.

حضر حفل التكريم الذي أقيم بمستشفى الهواري العام في بنغازي، مدير عام المستشفى الدكتور أبريك البرغثي، ومدير مكتب المدير العام حسام بوراوي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والأطباء، والعاملين في تخصصات مختلفة.

