منظمات دولية تتفقد ناجين من قصف مركز الإيواء

تفقد فريق من منظمة الهجرة الدولية في ليبيا عددا من الناجين من القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء، حيث يتلقون العلاج بأحد مستشفيات طرابلس.

وقالت المنظمة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الزيارة كانت رفقة الفريق الطبي التابع لها، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، ووكالات الأمم المتحدة.

ونقلت عن مسؤول عمليات المنظمة الدولية للهجرة أشرف حسن قوله إن “المهاجرين تحملوا جميعًا آلامًا ومعاناة لا يمكن تصورها”.

يذكر أن مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء تعرض فجر الأربعاء لقصف جوي أدى إلى مقتل نحو 44 لاجئا ومهاجرا، وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين.

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