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منظمات دولية تتفقد ناجين من قصف مركز الإيواء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد فريق من منظمة الهجرة الدولية في ليبيا عددا من الناجين من القصف الجوي الذي استهدف مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء، حيث يتلقون العلاج بأحد مستشفيات طرابلس.

وقالت المنظمة بصفحتها في “فيسبوك”، إن الزيارة كانت رفقة الفريق الطبي التابع لها، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، ووكالات الأمم المتحدة.

ونقلت عن مسؤول عمليات المنظمة الدولية للهجرة أشرف حسن قوله إن “المهاجرين تحملوا جميعًا آلامًا ومعاناة لا يمكن تصورها”.

يذكر أن مركز إيواء المهاجرين غير القانونيين في تاجوراء تعرض فجر الأربعاء لقصف جوي أدى إلى مقتل نحو 44 لاجئا ومهاجرا، وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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