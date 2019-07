مراقبة التعليم بنغازي تستعد لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية

أعلنت مراقبة التعليم بنغازي اليوم السبت، استعدادها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية بقسميه العلمي والأدبي.

وقالت مراقبة التعليم بنغازي عقب الاجتماع الذي عقده مراقب تعليم بنغازي، بحضور مدير مكتب الامتحانات بنغازي، ورؤساء اللجان، إن إجمالي عدد الطلاب الممتحنين قرابة 12437 طالب وطالبة.

وأوضحت مراقبة التعليم بنغازي أنه توزيع لجان الامتحانات وفق التالي :

عدد لجان الامتحانات في المدينة ( 64 لجنة ). ثالثة ثانوي أدبي (نظامي)، (348 ذكور)، ( 1474 إناث ). ثالثة ثانوي علمي (نظامي )، (4605 ذكور)، ( 3828 إناث ). ثالثة ثانوي أدبي (منازل )، (496 ذكور)، ( 435 إناث ). ثالثة ثانوي علمي ( منازل )، (903 ذكور )، ( 348 إناث ).

