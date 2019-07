قام مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج عبد الله الجالي، بزيارة لمركز القلب الدولي ” ICC ” بجمهورية مصر العربية.

والتقى الدكتور فرج عبد الله الجالي باعتباره رئيس للجنة العلاج المركزية بالمركز خلال زيارته مدير عام المركز الدكتور إيهاب الروبي، لبحث وتنسيق وتقديم عروض لإجراء عمليات جراحية قلب المفتوح، وعمليات الأوعية الدموية، وعمليات الكي على القلب.

