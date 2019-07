عقد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي، اجتماعًا ضم مديري العيادات المجمعة والمراكز والوحدات الصحية في بنغازي.

وناقش ناصر الكاديكي خلال الاجتماع عقده بمقر الإدارة، بحضور مديري المكاتب التابعة للإدارة، عديد من المواضيع المتعلقة بتدعيم برنامج الصحة المدرسية، إلى جانب الاتفاق على وضع خطة عمل كاملة، بالتعاون مع مديري المرافق الصحية ومكتب التخطيط، من أجل عودة برنامج الصحة المدرسية بالشكل الصحيح.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار عملية الصيانة للمرافق الصحية التي تحتاج إلى صيانة، ومناقشة ما يتعلق بخصوص احتياجات المعامل الطبية من مواد تشغيلية ومستلزمات عامة، والتأكيد على مطابقة هذه الاحتياجات مع القائمة المُحالة من مكتب الصيدلة التابع للإدارة، لتوريدها عن طريق لجنة العطاءات.

The post مباحثات لعودة برنامج الصحة المدرسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية