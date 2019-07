قال رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، بأن خروج مستودع المحروقات بطريق المطار عن العمل، أدى إلى إضعاف إمدادات الوقود في بلديات طرابلس الكبرى، وطرابلس المركز.

وأشار بن كورة إلى أن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على ميناء طرابلس البحري في تزويد المدينة بالمحروقات، موضحا أن إمداد المناطق الجبلية والجنوب قد توقف لوقوع الطرق التي يمدها بالوقود في مناطق الاشتباكات.

