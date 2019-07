الأرصاد الجوية: ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية بطرابلس، أن طقس اليوم السبت سيشهد استمرارًا للأجواء الصيفية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وبحسب المركز ستكون السماء في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31-36مْ) على المناطق الساحلية، وتكون ما بين (37-41مْ) على الدواخل.

