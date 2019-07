مبادرة المؤتمر الجامع لوقف الحرب في ليبيا

المتوسط

أعلن المؤتمر الليبي الجامع عن إطلاق مشروع مبادرة لوقف الحرب الدائرة في ليبيا وإنقاذها من القتال الداخلي، واستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها العسكرية والمدنية.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية والتحضيرية للمؤتمر محمد العباني، إنّ المبادرة تأتي ”انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وأخذا بمبادئ قيمنا الاجتماعية ومورثنا الثقافي العربي“.، وتهدف إلى ”إيقاف الحرب والاقتتال في جميع أنحاء ليبيا من أجل حقن الدماء وتحقيق الأمن والسلم ووصولًا لإنقاذ ليببا واستعادة الدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية“، بحسب العباني.

وتدعو المبادرة الجميع ”لتجنيب العاصمة دمار الحرب، بوقف إطلاق النار حول طرابلس، وفي جميع أنحاء ليببا، احترامًا لأواصر الأخوة والوطنية“.

وتنص المبادرة على ”تَشكيل لجنه للإشراف على وقف إطلاق النار، تتكون من قيادات ومشايخ المدن والقبائل ورئاسة مجلس النواب ومجلس الدولة وقيادة القوات المسلحة من كل الأطراف والمجلس الرئاسي، وبإشراف لجنة من المؤتمر الجامع وبمشاركة بعثة الأمم المتحدة وممثلين للاتحاد الإفريقي والجامعة العربية“.

ودعت المبادرة، إلى إعادة تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وتشكل حكومة انتقالية (حكومة تصريف أعمال) تلتزم بمقتضيات خدمة المرحلة الانتقالية وبما يضمن مصالح الشعب الليبي.

كما دعت إلى أن تتولى السلطات الانتقالية الحكم لحين وضع مشروع إعلان دستوري جديد أو تعديل الإعلان الصادر بما يمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخابات حرة وشفافة، بإشراف لجنة مشكلة من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة.

