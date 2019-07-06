سلاح الجو يدمر رتلًا للمليشيات بالقرب من غريان

غريان-العنوان

واصلت طائرات سلاح الجو في دك معاقل المليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق ضمن عملية “عاقبة الغدر” التي أطلقتها غرفة عمليات سلاح الجو مطلع هذا الشهر.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم السبت، إن الطيران الحربي دمر رتلًا في منطقة عمليات القوات الجوية في مدينة غريان.

وقامت يوم الجو طائرات سلاح الجو باستهداف مواقع المليشيات وأرتالها المتحركة في تاجوراء وغريان.

وأكدت غرفة عمليات سلاح الجو، أن طائرة من نوع “سيخوي” استهدفت رتلًا لمليشيات مصراتة في مدخل تاجوراء ووادي الربيع، مشيرة إلى أن الضربة أدت إلى تدميره بشكل كامل.

وأعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو، اللواء محمد المنفور، يوم الإثنين (1 يوليو2019) إطلاق عملية “عاقبة الغدر”.

وقال المنفور، إن سلاح الجو سيشن غارات جوية مكثفة على أي هدف ثابت أو متحرك تابع للمليشيات في طرابلس وضواحيها، داعيًا المواطنين بالابتعاد عنها.

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