“هواء صحراوي” يرفع الحرارة في ليبيا لعدة أيام

تتأثر ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا بكتل من “الهواء الصحراوي” تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة، وفق صفحة “طقس ليبيا”.

ويترافق هذا الارتفاع بشكل مبدئي مع بداية فترة منتصف فصل الصيف، حيث يتوقع أن يستمر الارتفاع حتى أواخر الأسبوع.

وتتراوح الحرارة اليوم وغدا ما بين 28 و32 درجة بالسواحل لكن مع رطوبة نسبية عالية، وتكون بين 35 و38 درجة في أغلب مناطق الدواخل وبالوسط والجنوب لتصل 42 بالحمادة الحمراء وغدامس.

وتبقى درجات الحرارة الإثنين حول نفس المعدل، ليزداد ارتفاعها بشكل تدريجي وصولا لأجواء صيفية حارة في أغلب المناطق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على الأقل.

وتوقعت صفحة “طقس ليبيا” أن تصل الحرارة في حدود الـ40 درجة وأن تصل إلى 42 في المناطق الداخلية وبعض مناطق الشمال مثل سهل الجفارة والبطنان، وأيضا في غالبية مناطق الوسط والجنوب.

أما بالنسبة لحالة البحر، فمن المتوقع أن تكون الرياح شرقية في أغلب السواحل والبحر هادئا إلى قليل من الاضطراب خاصة بالساحل الغربي، بينما يكون مضطربا نسبياً بالساحل الشرقي.

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