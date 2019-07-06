السراج يعقد “صفقة أسلحة” في تركيا

بعد عزلة إقليمية غير معلنة على المجلس الرئاسي، اتجه رئيسه فائز السراج إلى تركيا، للبحث عن طوق نجاة ينقذه من تحركات الجيش الوطني نحو العاصمة.

وكشف تقرير أوروبي أن زيارة السراج أثمرت عن اتفاق على تسليم أنقرة حكومة الوفاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار، يصل عددها إلى 8 طائرات.

وتعددت الأسئلة حول زيارات السراج الأخيرة، التي كان منها زيارته لروما، ومن ثم إلى أنقرة الحليف الأكثر حرصا على حماية الإسلام السياسي في ليبيا، والباحثة عن موطئ قدم لها بعد خساراتها المتتالية في سوريا ومصر.

ويرى مراقبون أن استقبال أردوغان للسراج يأتي في إطار مساعيه لإظهار أنه ما يزال قويا وقادرا على تطبيق تجربته السورية في ليبيا، خاصة بعد هزيمته القاسية في انتخابات اسطنبول أمام المعارضة.

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