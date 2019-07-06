الدرسي: قصف مركز تاجوراء مفتعل لتشوية صورة الجيش

ستنكر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، ادعاءات حكومة الوفاق بأن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قام بقصف مركز تاجوراء للهجرة غير الشرعية.

مؤكدا أن هذه المجزرة مفتعلة من قبل من أسماهم بمليشيات الوفاق، بسبب الضغط الھائل الذي قام به الجیش مؤخرا في کافة محاور القتال، وتقھقر قوات الوفاق أمام ضربات الجیش، ما دفعھم لفبرکة هذه المجزرۃ، لتشوية صورة الجيش.

الدرسي تساءل عن مصلحة الجیش اللیبي من قصف مرکز المھاجرین في طرابلس، معززا بشهادة مسؤول أممي عن بعض المھاجرین في موقع القصف، بأن حراس المرکز منعوھم من المغادرۃ، وقاموا بالرمایة علیھم، معربا عن دهشته من عدم وجود جریح واحد من حراس المرکز، ما یثبت تورط مليشيات الوفاق في هذه المجزرة.

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