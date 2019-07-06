أمن بنغازي يجري دوريات ليلية متأخرة لضبط المخالفات ومتعاطي المخدرات والخمور

بنغازي-العنوان

أجرت دوريات تابعة لمديرة أمن بنغازي جولة ليلية متأخرة على امتداد معسكر تدريب الدعم براس المنقار والكورنيش وحديقة 23 يونيو وحتى مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، أن هذه الجولة جاءت بناء على تعليمات مدير الأمن، العميد عادل عبدالعزيز.

وقال المكتب، إن مُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية رفقة دوريات من الإدارة العامة للأمن المركزي وقسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي وقسم التحريات العامة قاموا بالجولة الليلية متأخرة.

وأوضح، أن خلال هذه الجولة تم ضبط العديد من المخالفات وضبط متعاطي المخدرات والمواد المُسكرة.

وأضاف، أنه تم ضبط شخصين عند الكورنيش المقابل للمحكمة وضبط ثلاث أشخاص في حديقة 23يونيو، وضبط شخصين حول مجمع سليمان الضراط من متعاطي المواد المخدرة ومطلوبين.

وأكد المكتب، أن مدير الأمن شدد على ضرورة إلمام جميع رجال الأمن بالمهام الموكلة إليهم، واستمرار هذه الجولات، وانتشارها على طول الشواطئ وداخل وأطراف المدينة وفي المزارع والاستراحات.

كما شدد على ضرورة التقيد بارتداء القيافة من قبل رجال الأمن، وحسن معاملة المواطنين وضرورة اليقظة التامة وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

وقال المكتب، إن مدير الأمن طالب بمداومة الحملات وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي، وضبط الخارجين عن القانون، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.

وأكد على ضرورة الجاهزية التامة والاستعداد للتعامل مع أية مخاطر، وتوقع الأحداث المفاجئة والاستعداد التام للتعامل معها، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان.

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