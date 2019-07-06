الجزائر: الحل الوحيد في ليبيا بـ”المفاوضات”

جددت الجزائر دعوتها إلى الأطراف الليبية للعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة عبر مفاوضات تفضي إلى حل تقبله جميع الأطراف المتنازعة.

وجاءت الدعوة الجزائرية على لسان وزير خارجيتها صبري بوقدوم، في كلمة خلال مشاركته أعمال اجتماع مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي في نيامي عاصمة جمهورية النيجر.

ووفق بيان للخارجية الجزائرية السبت، قال بوقدوم إن الأزمة الليبية تزداد تعقدا من يوم لآخر، ولا يمكن أن تُحل عبر العمل العسكري، داعيا الأطراف الليبية إلى العمل للوصول إلى حل سياسي ينشر السلام في البلاد.

وقال الوزير الجزائري إن السبيل الوحيد لحل الأزمة في ليبيا يأتي عبر مفاوضات تجمع الليبيين للوصول إلى حل سياسي يقبله الجميع ليكون ضامنا لعودة الأمن والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

ودعا الأطراف الليبية إلى البدء بمصالحة وطنية لوضع حد للانقسام، قبل أن يتم التوافق على إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، تقبل جميع الأطراف نتائجها.

وشدد بوقدوم على أهمية أن يعمل الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة لوضع “خارطة طريق موحدة” هدفها حل الازمة الليبية ، وتنسيق الجهود الرامية إلى حل المشكلة في ليبيا.

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