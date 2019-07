استقبل السفير سالم آدم مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، مرفوقا علي المشيطي عن إدارة المنظمات الدولية وأشرف دلاف الموظف بالوزارة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها يوم السبت بمدينة البيضاء.

وناقش الطرفان سبل تفعيل العلاقة مع البعثة الأممية. وأكدت الوزارة من جانبها على أنه للعمل داخل نطاق الحكومة الليبية المؤقتة لا بد وأن يكون بتنسيق مسبق مع الوزارة بغرض تسهيل مهمتها والوقوف على كل البرامج، باعتبارها الجهة المعنية بالتخاطب مع المنظمات والمؤسسات والسفارات الأجنبية بليبيا.

The post مستشار «خارجية المؤقتة» يستقبل ويليامز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية