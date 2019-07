كشف تقرير أوروبي، أن زيارة السراج أثمرت عن اتفاق على تسليم أنقرة حكومة الوفاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار، يصل عددها إلى 8 طائرات.

ويرى مراقبون أن استقبال أردوغان للسراج يأتي في إطار مساعيه لإظهار أنه ما يزال قويا وقادرا على تطبيق تجربته السورية في ليبيا، خاصة بعد هزيمته القاسية في انتخابات اسطنبول أمام المعارضة.

