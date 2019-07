أكدت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنه لم يطرأ أي تغيير على نشاطها الإنتاجي في ليبيا.

هذا وكان الاتحاد الدولي لقطاع النفط، الذي يضم عملاق الطاقة الإيطالي إيني وشركة النفط الليبية ، قد رأى أن ليبيا بلد في حالة حرب وينبغي الهرب منه.

