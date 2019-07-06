الخرطوش :الأوضاع في مرزق جيدة والقوات المسلحة تلاحق عناصر إرهابية تابع للمدعو  “بوبكر السوقي”

أوباري 06 يوليو 2019 (وال) – أكد المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش رصد عدد من الآليات تابعة للإرهابي المدعو “بوبكر السوقي” بالقرب من مدينة مرزق .

الخرطوش أوضح أن القوات المسلحة المتمركزة في المدينة بالتعاون مع أهالي المنطقة تمكنوا من التصدي لرتل الإرهابي “السوقي”، وتمكنوا من طرده إلى خراج المدينة باتجاه الصحراء .

وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية في المدينة جيدة جدًا، بعد تدخل أهالي المنطقة ومنع عناصر الإرهابي”السوقي” من دخول مرزق وخاصة حي “بند لواح” في محاولة منه القبض على شخصيات داخل المنطقة.

يشار إلى أن الإرهابي “بوبكر السوقي” كان مكلف بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق غير الشرعية، وعند دخول القوات المسلحة للجنوب الليبي كان من الشخصيات المطلوبة التي هربت باتجاه أوباري.

وتابع الخرطوش أنه تم رصد “السوقي” منذ فترة بالقرب من مدينة الزنتان وكان له لقاء مع المدعو أسامه لجويلي الذي بدوره قام بتسليحه ومنحه عدد آليات لإثارة المشاكل والمناوشات في عدة مناطق، وقبل تحرك السوقي للزنتان كان متواجد مع علي كنه في أوباري لعدة أيام.

الخرطوش أكد أن مقاتلات سلاح الجو قامت ليلة البارحة باستهداف رتل تابع للعصابات الإرهابية في منطقة القيرة كان متجه إلى براك الشاطئ. (وال – أوباري) ع ع

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