تعليم المؤقتة يمنع استخدام الهاتف في قاعات الامتحانات

وجه وكيل التربية والتعليم المكلف بوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، اليوم، تعميما بشأن استخدام الهاتف المحمول داخل قاعات الامتحانات.

ووفق الوزارة فإن التعميم الموجه إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، ومديري مكاتب الامتحانات بالمراقبات، يقضي بأن يتم التشديد على عدم إبراز أو استخدام الهاتف المحمول من قبل المراقبين والطلاب، مهما كانت الأسباب، داخل القاعات خلال امتحانات الشهادة العامة لمرحلة التعليم المتوسط.

وشدد التعميم على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة بالخصوص في حال مخالفة هذه التعليمات.

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