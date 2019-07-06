دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل صيانة مستشفي العيون بنغازي

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – تفقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني اليوم السبت أعمال الصيانة الجارية مستشفي العيون بنغازي، وذلك ضمن تفقده الدوري لسير عمل مشاريع الحكومة في مدينة بنغازي.

وأبدى دولته العديد من الملاحظات على سير العمل بالمشروع منتقدا البطأ في إنجازه.

وأصدر دولته التعليمات بضرورة إنجاز العمل المطلوب في أسرسع وقت، وذلك خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري. (وال – بنغازي) ع ع

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