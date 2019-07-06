دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع صيانة جمعية الكفيف ببنغازي ويشدد على توفير كافة احتياجات هذه الفئة

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – قام دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم السبت بجولة تفقدية لجمعية الكفيف الواقعة بمنطقة سيدي حسين ببنغازي، وذلك ضمن جولاته التفقدية لبلدية بنغازي ومشاريعها.

واطلع دولته خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري على نسبة الانجاز بمشروع صيانة المقر.

كما قام دولته بالاستماع الي احتياجات هذه الفئة، صادرا تعليماته بتوفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة وتسهيل كافة السبل لضمان اندماجها في المجتمع بما يصون حقوقها. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال