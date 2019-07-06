رئيس مجلس الوزراء يتفقد سير عمل مشروع الحواجز المعدنية على طرقات مدينة بنغازي

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – تفقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني مشروع الحواجز المعدنية على الطرقات داخل مدينة بنغازي.

ورافق دولة الرئيس في هذه الجولة السيد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري حيث اطلع دولته على نسب الانجاز و متانةوجودة الحديد المستعمل بالمشروع بطريق قاريونس.

وأصدر دولة الرئيس تعليماته بضرورة تغطية كافة طرقات المدينة بهذه الحواجز.

وتأتي هذ الجولة التفقدية لدولة الرئيس ضمن جولاته الدورية لتفقد مشاريع بلدية بنغازي وسير العمل بها. (وال – بنغازي) ع ع

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