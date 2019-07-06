رئيس مجلس الوزراء يتابع أعمال صيانة مركز العقم في بنغازي

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – ضمن جولاته الدورية على مدينة بنغازي وتفقده لمشاريعها، أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت جولة تفقدية إلى مركز العقم بنغازي.

واطلع دولته خلال الجولة التي رافقه فيها رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، على اعمال الصيانة والتشييد الجارية لمبنى المركز.

وأبدى دولة الرئيس استحسانه لنسبة الإنجاز الكبيرة التي وصل إليها المبنى.

وأكد المهندسون المشرفون على المشروع أن عملية إنجازه كاملا ستكون في القريب العاجل وفقا لأحدث المواصفات. (وال – بنغازي) ع ع

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