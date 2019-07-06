الشروع في ترميم منارة بنغازي التاريخية

بنغازي-العنوان

أعلنت بلدية بنغازي اليوم السبت إنها شرعت في القيام بأعمال صيانة وترميم منارة بنغازي وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في ترميم المباني التاريخية.

وأفادت البلدية، أن هذا العمل يأتي في إطار الحفاظ على الهوية التاريخية لمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يُعد ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وتعرضت المنارة لأضرار متوسطة إبان الحرب على الإرهاب في بنغازي قبل ثلاث سنوات.

وتشتهر المنارة، التي تمثل رمزًا للمدينة أحد معالمها البارزة، باسم “منارة سيدي خريبيش” نسبة إلى وجود ضريح ولي صالح بالقرب منها يدعى “خريبيش”.

ويبلغ ارتفاع المنارة 41 مترًا، ويعود تاريخ بناؤها بشكلها الحالي إلى فترة الاحتلال الإيطالي لليبيا.

وتقول بعض المصادر التاريخية، إنه جرى تشييدها، سنة 1932 بعد هدم المنارة العثمانية التي يعود تاريخ إنشاؤها منذ إنشاء ميناء بنغازي البحري عام 1579 والذي كان يسمى وقتها مرسى بني غازي.

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