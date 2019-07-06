داعش يطل برأسه في ليبيا

ظهر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا مجددا عبر مقطع فيديو نشره عبر الإنترنت في محاولة لحشد أنصاره والقول إنه ما يزال موجودا في الصحراء الليبية.

ويأتي نشر الفيديو الجديد بعد نحو شهرين من ظهور زعيمه أبو بكر البغدادي في مقطع وهو يجلس مع قياداته، ويكشف فيه عن خططه الإرهابية الجديدة، التي اعتمدت على العمليات المنفردة.

وتزامن خروج فيديو داعش بعد يومين من تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تسلل مسلحين من إدلب إلى ليبيا، وقال إن الأوضاع في ليبيا تتدهور مع تصاعد للنشاط الإرهابي.

ويُرجح مراقبون أن التطورات الأخيرة تكشف أن ليبيا ربما تكون البلد المناسب لزعيم داعش وأنصاره بعد هزائمهم في العراق وسوريا.

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