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داعش يطل برأسه في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ظهر تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا مجددا عبر مقطع فيديو نشره عبر الإنترنت في محاولة لحشد أنصاره والقول إنه ما يزال موجودا في الصحراء الليبية.

ويأتي نشر الفيديو الجديد بعد نحو شهرين من ظهور زعيمه أبو بكر البغدادي في مقطع وهو يجلس مع قياداته، ويكشف فيه عن خططه الإرهابية الجديدة، التي اعتمدت على العمليات المنفردة.

وتزامن خروج فيديو داعش بعد يومين من تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تسلل مسلحين من إدلب إلى ليبيا، وقال إن الأوضاع في ليبيا تتدهور مع تصاعد للنشاط الإرهابي.

ويُرجح مراقبون أن التطورات الأخيرة تكشف أن ليبيا ربما تكون البلد المناسب لزعيم داعش وأنصاره بعد هزائمهم في العراق وسوريا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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