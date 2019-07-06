“الراحلة” توقف كافة رحلاتها “مؤقتا”

أوقفت شركة الراحلة للطيران رحلاتها عبر كافة خطوط التشغيل ابتداء من مساء اليوم السبت، بشكل مؤقت.

وقالت الشركة بحسابها في “فيسبوك” إن إيقاف الرحلات جاء نتيجة لتأخير المعاملات بين المصارف التجارية في ليبيا وغيرها من البنوك الخارجية.

ولم توضح “الراحلة” طبيعة المعاملات إن كانت تخص حوالات مالية أو إجراءات إدارية، إلا أنها عزت ذلك إلى ما تمر به البلاد من ظروف.

ودعت “الراحلة” كافة عملائها في ليبيا إلى مراجعة مكاتب الحجز لاسترداد قيمة الحجوزات أو تغيير مواعيد السفر، بينما طالبت زبائنها في اسطنبول وتونس بمراجعة مكاتب الحجز لضمان عودتهم إلى ليبيا عبر خطوط أخرى لم تكشف عنها.

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