طيران الراحلة توقف رحلاتها بشكل مؤقت

طرابلس-العنوان

أعلنت شركة الراحلة للطيران اليوم السبت وقف رحلاتها الجوية الداخلية والخارجية “بشكل مؤقت” دون أن تحدد موعدًا لاستئناف عملها.

وأجرعت الشركة، في بيان، وقف التشغيل للظروف الراهنة، بالإضافة إلى التأخير الحاصل في بعض الإجراءات المصرفية بين المصارف التجارية المحلية والدولية

وأعربت الشركة، عن اعتذارها عن وقف التشغيل، مشيرة إلى أن بإمكان المسافرين الذين لديهم حجوزات مسبقة معها داخل ليبيا الاتصال بمكاتب الحجز لتغيير مواعيد الحجز أو استرجاع قيمة تذاكرهم.

كما بيّنت أن على المسافرين المتواجدين في الخارج الاتصال بمكاتبها في إسطنبول أو تونس لترتيب العودة على خطوط جوية أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية