قام مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز بجولة تفقدية لمعسكر تدريب الدعم راس المنقار و كورنيش الصابري وكورنيش المقابل للمحكمة والميناء حديقة 23 يونيو وحول مجمع سليمان الضراط.

وخلال الجولة تم ضبط العديد من المخالفات وضبط متعاطي المخدرات والمواد المُسكرة حيث تم ضبط شخصين عند كورنيش المقابل للمحكمة وضبط ثلاث أشخاص في حديقة 23يونيو ، وضبط شخصين حول مجمع سليمان الضراط من متعاطي المواد المخدرة و مطلوبين.

وشدد مدير الأمن على ضرورة إلمام جميع رجال الأمن بالمهام الموكلة إليهم ، و استمرار هذه الجولات ، وانتشارها على طول الشواطئ وداخل وأطراف المدينة وفِي المزارع والاستراحات، منبهاً على جميع رجال الأمن بضرورة ارتداء القيافة وحسن معاملة المواطنين وضرورة اليقظة التامة وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

The post مدير أمن بنغازي يقوم بجولة تفقدية لهذه المناطق appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية