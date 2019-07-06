مستشار الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة يستقبل ويليامز في البيضاء

البيضاء 06 يوليو 2019 (وال) – استقبل مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة السفير سالم آدم، رفقة علي المشيطي عن إدارة المنظمات الدولية وأشرف دلاف الموظف بالوزارة، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها اليوم السبت بمدينة البيضاء.

وناقش المجتمعون سبل تفعيل العلاقة مع البعثة الأممية.

وأكدت الوزارة من جانبها على أنه للعمل داخل نطاق الحكومة الليبية المؤقتة لابد وأن يكون بتنسيق مسبق مع الوزارة بغرض تسهيل مهمتها والوقوف على كل البرامج، باعتبارها الجهة المعنية بالتخاطب مع المنظمات والمؤسسات والسفارات الأجنبية بليبيا.

يشار إلى أن نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز قالت – خلال لقائها مع عدد من الناشطين السياسيين أمس الأول الخميس بمدينة بنغازي – إن البعثة تبذل جهودا حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي.

وقالت البعثة بصفحتها الرسمية في “تويتر”، إن ويليامز استمعت إلى رؤى الناشطين حول الأزمة وسبل إعادة الثقة بين الليبيين. (وال – البيضاء) ع ع

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