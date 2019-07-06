قوات الأمن في بنغازي تتمكن من ضبط “7” من متعاطي المواد المخدرة والمطلوبين

بنغازي 06 يوليو 2019 (وال) – بتعليمات من مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز قام السيد مُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية رفقة دوريات من الإدارة العامة للأمن المركزي وقسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي وقسم التحريات العامة بجولة ليلية متأخرة .

الجولة كانت من معسكر تدريب الدعم رأس المنقار وكورنيش الصابري وكورنيش المقابل للمحكمة والميناء حديقة 23 يونيو وحول مجمع سليمان الضراط.

خلال هذه الجولة تم ضبط العديد من المخالفات، وضبط متعاطي المخدرات والمواد المُسكرة، كما تم ضبط شخصين عند كورنيش المقابل للمحكمة وضبط ثلاث أشخاص في حديقة 23 يونيو ، وضبط شخصين حول مجمع سليمان الضراط من متعاطي المواد المخدرة ومطلوبين.

وشدد مدير الأمن على ضرورة إلمام جميع رجال الأمن بالمهام الموكله إليهم، واستمرار هذه الجولات، وانتشارها على طول الشواطئ وداخل وأطراف المدينة وفِي المزارع والاستراحات، منبهاً على جميع رجال الأمن بضرورة ارتداء القيافة وحسن معاملة المواطنين وضرورة اليقظة التامة وتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

وطالب سيادته بمداومة الحملات وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى، وضبط الخارجين عن القانون ، وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.

وأكد على ضرورة الجاهزية التامة والاستعداد للتعامل مع أية مخاطر، وتوقع الأحداث المفاجئة والاستعداد التام للتعامل معها، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان.

تأتي هذه الجولة عقب الاجتماع الذي عقده مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز مع مندوب فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بنغازي، ومُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية، ورئيس قسم البحث الجنائي، ورئيس قسم شرطة النجدة، ورئيس قسم التحريات العامة من أجل القيام بعدة جولات ليلية لضبط المخالفات ولضبط متعاطي المخدرات والمواد المسكرة . (وال – بنغازي) رع / ع ع

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