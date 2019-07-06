إحالة حوافظ معاشات فبراير إلى مصارف المنطقة الوسطى

أعلن صندوق التضامن الاجتماعي في المنطقة الوسطى أن حوافظ المعاشات الأساسية وحوافظ ذوي القدرات الخاصة والأرامل والمطلقات عن شهر فبراير أُدرجت بالحسابات الجارية لمستفيديها في المصارف التجارية.

وكشف مدير فرع الصندوق يوسف النواري، لـ«بوابة الوسط»، أن القيمة الإجمالية للحوافظ بالمنطقة الوسطى بلغت ثلاثة ملايين و620 ألف دينار.

وفي سياق متصل، أكد النواري أن الصندوق يعمل على تذليل المعوقات التي تواجه مراكز إعادة تأهيل المعاقين ومدارس الصم والبكم، بتوفير بعض الإمكانات لهم، وكذلك تفعيل مركز التوحد في سرت.

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