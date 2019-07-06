وصول نائبة مبعوث الأمم المتحدة لطبرق لعقد سلسلة إجتماعات مع المجلس البلدي و مجلس النواب.

عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
قوات الأمن في بنغازي تتمكن من ضبط “7” من متعاطي المواد المخدرة والمطلوبين
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مستشار الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة يستقبل ويليامز في البيضاء
تم النشر منذُ 16 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مدير أمن بنغازي يقوم بجولة تفقدية لهذه المناطق
تم النشر منذُ 38 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
طيران الراحلة توقف رحلاتها بشكل مؤقت
تم النشر منذُ 38 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك