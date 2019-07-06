اخبار ليبيا الان

وصول نائبة مبعوث الأمم المتحدة لطبرق لعقد سلسلة إجتماعات مع المجلس البلدي و مجلس النواب.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصول نائبة مبعوث الأمم المتحدة لطبرق لعقد سلسلة إجتماعات مع المجلس البلدي و مجلس النواب.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك