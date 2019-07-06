مدير أمن بنغازي يتفقد شواطئ المدينة

قام مـديـر أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز بجولة ليلية تفقدية لشواطئ المدينة من جزيرة راس المنقار إلى ميناء بنغازي مصحوب بدوريات من الإدارة العامة للدعم المركزي ودوريات من قسم البحث الجنائي وقسم شرطة النجدة وقسم التحريات العامة.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أنه جرى خلال الجولة ضبط العديد من المخالفات كما تفقد مدير أمن بنغازي التمركزات الأمنية بالمدينة مشدداً على أهمية التعاون مع المواطنين وتقديم بداء المساعدة لهم واحترامهم.

وجاءت الجولة عقب الاجتماع الذي عقده مدير أمن بنغازي مع مندوب فرع الإدارة العامة للدعم المركزي بنغازي ومُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية ورئيس قسم البحث الجنائي ورئيس قسم شرطة النجدة ورئيس قسم التحريات العامة من اجل القيام بعدة جولات ليلية على طول شواطئ المدينة لضبط المخالفات ولضبط متعاطي المخدرات والمواد المسكرة.

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