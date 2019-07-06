الدولية للهجرة تتفقد الناجين من استهداف مركز تاجوراء

قام فريق من المنظمة الدولية للهجرة بزيارة الناجين من استهداف مركز تاجوراء والذين يتلقون الرعاية الصحية في أحد مستشفيات العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “نحن اليوم في المستشفى مع الفريق الطبي التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ومساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو ووكالات الأمم المتحدة لزيارة ومتابعة 12 ناجٍ من غارة الثلاثاء الجوية على تاجورة.

وقال مسؤول عمليات المنظمة الدولية للهجرة أشرف حسن لقد تحمل جميع المهاجرين آلامًا ومعاناة لا يمكن تصورها.

وأدى قصف جوي استهدف مركزا للمهاجرين في تاجوراء إلى مقتل وإصابة العشرات ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

