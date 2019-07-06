الهلال الأحمر: توزيع مساعدات على النازحين في طرابلس

قام فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس بتوزيع مساعدات غذائية وغير غذائية على مركز إيواء مصحة الأخوة بمنطقة النوفليين.

وبين الهلال الأحمر فرع طرابلس عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن مرز إيواء مصحة الإخوة سيقوم بتوزيع المساعدات على الأسر النازحة.

كما أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس تزويد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء بمواد غذائية وإغاثية كاملة وذلك استجابة للنداء الإنساني الذي تلقته غرفة عمليات الهلال الأحمر الليبي طرابلس من قبل جهاز الهجرة الغير الشرعية فرع تاجوراء.

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