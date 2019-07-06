انخفاض جماعي للعملات الدولية بالسوق الموازية أمام الدينار

انخفضت أسعار صرف الدينار في السوق الموازية أمام العملة الأميركية ليسجل الدولار 4.445 دينار اليوم السبت، مقابل 4.455 دينار أول من أمس الخميس، بحسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سجل اليورو انخفاضًا طفيفًا اليوم إلى خمسة دينارات، مقابل 5.04 دينار، وتراجع الجنيه الإسترليني عند 5.54 دينار، مقابل 5.57 دينار، كما تراجع الدينار التونسي ليسجل 1.53 دينار ليبي، مقابل 1.54 دينار أول من أمس الخميس.

في حين ارتفعت الليرة التركية ارتفاعًا طفيفًا، بواقع قرش واحد إلى 0.79 دينار، مقابل 0.78 دينار.

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