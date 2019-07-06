ليبيا والمجر تبحثان تسهيل إجراءات التأشيرة للمرضى

التقى وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى القائم بالأعمال في السفارة المجرية لدى ليبيا “غابور باب” لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات الطبية بين ليبيا والمجر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الطرفين اتفقا على إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين الصحيين في ليبيا داخل دولة المجر، بناءً على مقترحات تقدمها وزارة الصحة الليبية شرط أن يستكمل الاتفاق في صورته النهائية في زيارات لاحقة يتم الإعداد لها.

كما بحث الطرفان جملة من الملفات الهامة من بينها آلية علاج الجرحى الليبيين وتسهيل إجراءات منح التأشيرة المجرية للمرضى والجرحى، فضلًا عن تنظيم زيارات لأطباء متخصصين من دولة المجر للمستشفيات والمصحات الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

