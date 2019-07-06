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تفسيرات حول تعليق الملاحة بمطار معيتيقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

لم يسلم مطار معيتيقة في معظم الاشتباكات التي شهدتها طرابلس من ضربات أضرت به وبحركة الملاحة الجوية، غير أنه وبحسب مراقبين فإن حركة الملاحة والطائرات المدنية لم تتأثر بضربات الجيش التي وصفت بالدقيقة بخلاف ما كان عليه قبل الرابع من أبريل.

ورغم الضربات التي طالت عدة أماكن ومدارج في المطار الذي يعد عسكريا في جذوره منذ انطلاق العمليات العسكرية جنوب طرابلس، إلا أن الجانب المدني فيه لم يتأذى من قصف الجيش الوطني الذي قال إنه يستهدف غرف عمليات لطائرات مسيرة وأماكن عسكرية.

ولم يعلن مطار معيتيقة توقف الملاحة الجوية رغم توالي الضربات خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة قبل الرابع من أبريل وتعرض الطائرات المدنية للاستهداف المباشر وتهديد الملاحة بشكل كبير.

ويرى متابعون أن الضربات التي نفذها الجيش على قاعدة معيتيقة كانت دقيقة لدرجة أن الرحلات لم تتوقف بشكل ملحوظ حتى الآن غير أن الأهمية العسكرية لهذا المكان جعلت منه هدفا مباشرا في كل الحروب التي عاشتها طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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