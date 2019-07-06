معتوق: استجداء السراج وتعجرف أردوغان

انتقد الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق دور تركيا وتدخلها في المشهد الليبي مؤكدا أنها تسعى للسيطرة على مقدرات البلاد.

وقال معتوق في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إنه يمكن تلخيص المشهد في أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يتسم بالتعجرف في التعامل مع الملف الليبي في مقابل قيام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باستجداء العطف.

وأردف عندما أستلم أردوغان “جائزة حقوق الأنسان الليبية ومكافأة مجزية ربما صارت وديعة تنفقها أسرته بعد مماته سبر حينها غور بساطة الأنسان الليبي وحبه الخير وتقديره للعطاء ولكنه لم يكلف نفسه عناء التعرف على الوجه الآخر التاريخي والجهادي والنضالي الرافض لكل أشكال الهيمنة والتعالي فجلس في ركن قصي من مكتبه في أنقرة متخيلا بأن بمجرد رحيل النظام الذي كرمه لن يتوقف أحد عند قضية الوفاء لأن الغدر والخيانة هي من خصاله وأصبحت تسيطر عليه فكرة أن نكثه للعهد وجهة نظر وسال لعابه لمليارات الدولارات وتصور بأن المتاح منها سوف يتضاعف بمجرد رحيل ذلك النظام”.

وأضاف معتوق أن أردوغان لم يخطر بباله أن حليفه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي استنجد به للدفاع عن المشروع الظلامي الذي تدعمه أنقرة والدوحة ماديا ولوجستيا …سوف لن يتجاوز دموع تمساح ذرفها السراج وتبادل لنخب من دماء أطفال طرابلس وترهونة وبني وليد وورشفانة والنواحي الأربع وبنغازي وإجدابيا وبرسس والبيضاء وبأن عجرفته هو ووزيري دفاعه وخارجيته وأطلاقهم التصريحات المجنونة بالتهديد والوعيد إنما هي مرة أخيرة استحضارا لروحي البطلين المجاهدين غومة المحمودي وعمر المختار”.

ولفت معتوق إلى أن تركيا أثارت غضب القبائل الليبية حيث وضعتهم أمام خيارين لا ثالت لهما إما الحياة بعزة وأباء فوق أرض ليبيا وتحت شمسها وإما الارتهان لسطوة الخونة والعملاء والتكفيريين والمجرمين الذين يبكون ..على عتبات باب السلطان العالي والذي ينوي أعادة ليبيا وشعبها إلى عصر الظلام والحريم والغلمان”.

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