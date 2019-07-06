سلاح الجو يدين سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

نفت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للقوات المسلحة قصف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء مؤكدا أن توقيت الحادث تزامن “مع تحليق طيران معادٍ في المنطقة انطلاقا من كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة

وقالت غرفة عمليات سلاح الجو في بيان لها ردا على اتهام سلاح الجو باستهداف مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء وقتل عدد منهم بشكل مباشر إن المجلس الرئاسي الذي وقع اتفاقيات معيبة حول قضية الهجرة يتحمل مأساة تكدس المهاجرين غير الشرعيين في مراكز إيواء لا تليق بالبشر ويديرها القتلة والمجرمين والمهربين أنفسهم.

وأكدت غرفة عمليات سلاح الجو “بأنها لم تستهدف مركز الإيواء المذكور على الإطلاق ولم يكن ضمن قائمة بنك الأهداف بتاتاً ولم تصوب صوبه أي سلاح، بل إنها ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة لم تستهدف إلا المواقع القتالية التي كانت تُعد فيها العدة لمهاجمة مواقع الجيش والمدنيين” .

وأكد سلاح الجو امتلاكه “مسبقاً قاعدة بيانات حديثة بإحداثيات ومواقع كافة مراكز الإيواء والسجون موضوعة على قائمة مواقع حظر الاستهداف تحت أي ظرف حتى لو استخدمت من قبل (قوات الوفاق) كمركز عمليات معادٍ” مؤكدا إيمانه “بأن المهاجرين ليسوا سوى رهائن في يد هذه العصابات”.

وأشار سلاح الجو إلى أن توقيت الحادث تزامن “مع تحليق طيران معادٍ في المنطقة انطلاقا من كل من قاعدة معيتيقة والكلية الجوية مصراتة وقد نفذت هذه الطائرات غارة واحدة في ذات التوقيت تقريباً بمدينة ترهونة” مضيفا “لا نعلم أين نفذت بقية طلعاتها كما أن كافة الأدلة موجودة على وقوع انفجارات لكميات ضخمة في موقع مليشيا الضمان المجاور قبل 15 دقيقة من إصابة المركز المنكوب ووقوع الضحايا”.

وأضاف سلاح الجو أن المجلس الرئاسي يتحمل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والسياسية على عدم اتخاذه أي إجراءات تكفل سلامة المهاجرين سواء في المركز المنكوب أو غيره من المراكز التي تديرها المليشيات وتستخدمها كمواقع لتخزين الأسلحة والآليات والمتفجرات بدون اتخاذ أي إجراءات تخزين سليمة واستخدامها استخداما مزدوجاً كما هو في حالة مركز تاجوراء الذي خصه المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالذكر يوم 8 مايو الماضي مطالباً بإخلائه لقيام المليشيات بعسكرته وتعريضه للخطر” .

ودان سلاح الجو “سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة غسان سلامة وتوجيهها اتهامات وأحكام مسبقة ومتناقضة في بيانها الصادر تعقيبا على أن الغارة كانت متعمدة ومباشرة من قبل قوات (الجيش) في موقف متناسق تماماً مع موقف الرئاسي … بينما غضت النظر عن مجزرة غريان التي اعتبرها سلامة تطوراً هاماً لصالح مليشيات الصخيرات في تصريح أدلى به في اليوم التالي للمجزرة بينما لم تجف دماء الشهداء المغدورين تضاف لها المجزرة التي ارتكبها طيران المليشيات في منطقة سيدي السايح” بحسب بيان سلاح الجو.

ودعا سلاح الجو “كافة المنظمات والجهات الدولية ذات الصلة بإنقاذ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مختلف مناطق المنطقة الغربية من قبضة (المليشيات) التي جعلت منهم تجارة خاصة بها وسلعة لجني المال وتحصيل الميزانيات من أموال الدولة بينما يجني الرئاسي المساعدات من الخارج باسمهم ويضعها في جيوب لصوصه والمهربين” مشددا على أن من “يديرون هذه المراكز هم ذاتهم مهربو البشر وهم ذاتهم قادة المليشيات وبأن من ينتحلون اسم مكافحة الهجرة غير الشرعية أصلاً براً وبحراً هم أنفسهم تجار الرق والعبودية والسخرة”.

ودعا سلاح الجو “المنظمات لزيارة مراكز الإيواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة والحذو بحذوها على صعيد التنظيم الأمني والإدارة ونظافة يد المشرفين عليها وحراسها” مطالبا “العالم أجمع والاتحاد الأوروبي خاصة بكف السياسات العنصرية لوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بالاشتراك مع الرئاسي كونها السبب الأول في تكديس المهاجرين بالمنطقة الغربية الليبية وقد سجل عهده سوابق خطيرة على صعيد إعادة المهاجرين قسراً من أعالي البحار إلى ليبيا وإعادة تسليمهم إلى المهربين الذين هربوهم أصلاً ليضعوهم مجدداً بين الدبابات ومخازن الذخيرة وإن اختلفت مسمياتهم في تناقض صارخ مع أبسط قواعد حقوق الإنسان والقيم الإنسانية” .

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