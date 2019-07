قال يزيد بوزريدة، مدير الشركة الليبية للموانئ، إنه يجرى العمل على تطوير الموانئ الخاصة بمنطقة بني غازي خلال الفترة الراهنة.

وأضاف في تصريحات صحافية”، اليوم السبت، أن تطوير الميناء الرئيسي (القديم)، وكذلك ميناء جليانة يرتبط بفسخ العقد مع إحدى الشركات التركية التي كانت تقوم على تطويرهما، وبعدها يتم التعاقد مع أفضل الشركات التي تقدم العرض الأفضل للعملية.

