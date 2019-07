استقبل اليوم السبت، ليسيغيو ماكغوثي وزير الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو، عبدالحافظ محمد جابر القائم بالأعمال بسفارة ليبيا بمملكة ليسوتو .

و تناول الاجتماع آخر المستجدات في ليبيا ، خاصة الإفادة بشأن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحل الأزمة في ليبيا والهجوم على مركز إيواء تاجوراء للمهجرين غير الشرعيين بالعاصمة طرابلس مما أسفر عن قتل العشرات.

