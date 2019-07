وكيل «صحة الوفاق» يتفقد أعمال الصيانة بطرابلس المركزي

يُجري وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” زيارات تفقدية دورية لأعمال الصيانة الجارية داخل أجزاء من مستشفى “طرابلس المركزي” ثاني أكبر مستشفيات العاصمة، في أوج ارتفاع معدلات التردد على المستشفى وفقًا لما أظهرته سجلات قسم الإحصاء.

وتفقد الوكيل العام هذا المساء أعمال الصيانة في غرف العناية بقسم الباطنة وقسم الأورام وقسم القسطرة القلبية وقسم الحوادث عظام فضلًا عن أعمال الصيانة الجارية بقسم المناظير الجراحية.

وبحسب تصريح لمدير مكتب الوكيل العام “محمود بن محمود” فإن سيتم تزويد غرف العناية التابعة لقسم الباطنة بتجهيزات “ذات مستوى عالٍ” مشيرًا إلى قرب انتهاء أعمال الصيانة فيها .

